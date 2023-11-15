Глава офиса президента Украины отправился в США клянчить оружие и денег

Но у президента США хватает своих проблем

За сообщениями американских СМИ на Банковой улице следят внимательно. Новости - так себе: Джо Байден, судя по данным источника CNN в Белом доме, готов подписать проект бюджета правительства без финансирования Украины. Своих проблем хватает. Вот и полетел Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, с большой делегацией в Вашингтон искать варианты. Встречи украинских политиков с западными партнерами проходят по стандартному сценарию. Сначала гости из Киева какое-то время прибедняются. И как только слышат слова сочувствия - сразу просят денег.

На этот раз как помощь решили упаковать замороженные российские активы, расположенные за рубежом. Именно эта тема стала ключевой на встрече с политиками в Конгрессе. Американские законодатели горячо поддерживают идею: чужие деньги отдавать куда приятнее. Ермак также заявил в Вашингтоне, что следующий год станет решающим: станет ясно, кто победит.

"Россия уже теряет солдат и технику под Авдеевкой быстрее и в больших масштабах, чем, например, под Бахмутом. Противостоять этому натиску чрезвычайно трудно. Чем больше российских войск будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже будет общая ситуация и общий ход этой войны для противника", - заявил Зеленский.

Другая информация - у Валерия Залужного. Если оценивать ситуацию в общем, то, по признанию главкома ВСУ, украинские силы "зашли в тупик, глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет". Такое мнение разделяет и Жозеп Боррель. Глава евродипломатии накануне заявил, что не уверен в победе Украины. И что Евросоюз, как уже ясно, сможет выполнить не все обещания перед Киевом. Проблема в деньгах: 2 тысячи евро стоит самый простой 155-миллиметровый снаряд. А их нужно много: в день ВСУ расходует от 7 до 10 тысяч единиц. Обеспечить существенное преимущество на поле боя без пополнения запасов будет сложно.

Не добавляют Киеву оптимизма и туманные перспективы поставок истребителей F-16. Отдувается сейчас за своих партнеров Германия: там согласовали решение о двукратном увеличении объемов помощи Киеву - до 8 млрд евро. Интересно, что Олаф Шольц, выступая в Бундесвере, сказал, что эти деньги потратят "на оборону". Какой страны, канцлер не уточнял.

Для десятков стран Украина стала головной болью. И пока другие решают ее проблемы, украинцы заняты по-настоящему важными делами. "Во славу декоммунизации" снесли памятник Пушкину. Вот кто, оказывается, по-настоящему виноват в бедах украинского народа.

Сегодня эксперты со всего мира с лупой рассматривают новую обложку The Economist. Традиционно под занавес года журналисты издания рассуждают о трендах на год грядущий. На обложке есть и Владимир Зеленский, который напряженно смотрит на Владимира Путина. И Байден с Си Цзиньпином. Все гадают, что за женщина на уме у лидера украинского режима. Вероятно, это Никки Хейли, которая про Украину отзывается с теплотой. И очень надеется в скором времени стать президентом США. Что она даст Украине, мир или ракеты, из рисунка тоже не очень ясно.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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