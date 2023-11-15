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Армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе

21:01
  • среда
  • 15 ноября 2023

Госучреждение было захвачено солдатами 7-й танковой бригады ЦАХАЛ

Военнослужащие ЦАХАЛ взорвали здание парламента радикального движения ХАМАС, которое располагалось на территории крупнейшего города палестинского анклава – Газы, передает газета The Times of Israel.

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Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС

Здание законодательного собрания ХАМАС было захвачено военнослужащими 7-й танковой бригады армии Израиля в рамках реализации наземной спецоперации на территории анклава, уточнили в издании.

Накануне бойцы Армии обороны Израиля получили контроль над правительственными зданиями ХАМАС, расположенных на территории Газы. По данным ЦАХАЛ, боевики радикального движения использовали здания государственных учреждений для хранения оружия и боеприпасов.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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