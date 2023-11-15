Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде

Позиция России по данному остается неизменной

Позиция Москвы относительно присоединения Украины к НАТО осталась неизменной. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала на усталость России от постоянных разъяснений о вступлении Украины в военно-политической блок и подчеркнула, что позиция Москвы относительно расширения альянса остается неизменной с 2008 года.

"По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в НАТО для России неприемлемо", - заключила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен указал на возможность вступления Украины в военно-политический блок при условии отказа украинских властей от территориальных претензий к России.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал слова бывшего генсека Североатлантического альянса и подчеркнул, что независимость и территориальная целостность страны все еще остаются главными принципами властей.

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