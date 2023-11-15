Белый дом: способность Вашингтона помогать Киеву находится под угрозой

Палата представителей США отказывается согласовывать новые транши

Главная причина снижения помощи Киеву – отказ палаты представителей согласовывать запросы президентской администрации. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой", - заявил Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что широкомасштабная поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения национальной безопасности США. По его словам, американская администрация будет продолжать прикладывать усилия для возобновления регулярных поставок оружия и боеприпасов ВСУ.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что администрация президента США израсходовала большую часть средств, выделенных на поддержку Украины.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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