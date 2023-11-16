Сан-Франциско зачистили от бездомных перед приездом Си Цзиньпина

Их просто вывезли с улиц

Быть или не быть. Быть или казаться? Новый прогрессивный тренд запущен в бесконечно либеральном мире. Со словом "транс", конечно. Но крепкие мужики, которые ломятся в женские раздевалки под предлогом того, что они вдруг почувствовали в себе небывалую женственность, мода уходящая. Они просто всех достали. Новое явление! Сулящее процветание, социальную стабильность и всеобщее богатство.

Как в русской классике говорили: на брюхе шёлк, а в брюхе щёлк. С теми же трансгендерами за несколько лет раскрутили такую кампанию по половому самоопределению, что даже самые стойкие дрогнули. Кто в платье нарядился, а кто и последние приметы ампутировал.

Но эти трансгендерные игры стали вызывать вполне понятную озабоченность у родителей, которым дети, вернувшись из школы, радостно докладывали, что у них резко поменялся пол. Простыми подзатыльниками такое в демократическом мире не лечится. То ли дело транс-богачи.

Сан-Франциско давно стал городом этих самых миллионеров по ощущениям. Официальных бездомных там почти 8 тысяч. Сколько на самом деле живут в хоромах из картона и в грязных палатках, похоже, не подсчитывали. Перед саммитом АТЭС, куда прилетел, среди прочих, Си Цзиньпин, в Сан-Франциско провели настоящую зачистку улиц от людей, пробивших социальное дно. Их просто вывезли со всеми пожитками с улиц, по которым должен был проехать кортеж высокого гостя.

Вот что удивительно. В Америке, где умеют использовать на полную катушку социальные технологии, людям надо было просто внушить, что они те самые транс-богачи, которые могут себе позволить, что угодно. Просто оказались в теле нищих и с удовольствием питаются объедками, неделями не моются, а свои лохмотья им дороже фрака.

Не спешите присоединяться к тренду. Там всё в действительности не так, как на самом деле.

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