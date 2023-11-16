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Политолог Орлов: Санкции становятся фоновым фактором в политике Европы

08:28
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Ситуация похожа на то, что было при СССР

Смогут ли американские партии устранить разногласия о размерах военной помощи Украине? Что вынуждает Евросоюз продолжать санкционную политику в отношении Россию, при всей уже очевидной неэффективности такого процесс? И будет ли расти давление на Венгрию, которая отстаивает реалистичный внешнеполитический курс?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Санкции становятся фоновым фактором в европейской политике. Это похоже на то, что мы наблюдали в советские времена. Санкции были, они действовали, тем не менее газопроводы в Европу при активном содействии Германии строились и потом работали", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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