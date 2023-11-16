Российские Ка-52 наносят сокрушительные удары по объектам ВСУ

"Аллигаторы" уничтожают бронетехнику противника

Информация о ходе специальной военной операции. Новые кадры боевой работы наших пилотов на донецком направлении опубликовало Минобороны.

Сокрушительные удары по объектам ВСУ наносят экипажи вертолётов Ка-52. Работая в составе боевой группы, "Аллигаторы" уничтожили пункт управления неонацистов и бронетехнику.

Армейская авиация, задействованная в СВО, также выполняет задачи по доставке десанта и военных грузов, пилоты Ка-52 прикрывают передвижения российских военных колонн и обеспечивают поддержку с воздуха нашим наземным подразделениям.

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