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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:21
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Отличились капитан-лейтенант Дмитрий Роговцов и ефрейтор Максим Ерохин

Несколько примеров героизма наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Капитан-лейтенант Дмитрий Роговцов в ходе выполнения боевых задач, обеспечивал работу закрытой линии видеосвязи между нашими подразделениями и прямую трансляцию с камер российских БПЛА. Благодаря профессионализму Дмитрия командование в режиме реального времени координирует действия бойцов, в том числе десантирование и создание плацдарма для продолжения наступления.

Ефрейтор Максим Ерохин во время боевого дежурства обнаружил приближающийся украинский беспилотник с прикреплённым боеприпасом и оперативно доложил об этом командованию. Получив приказ уничтожить летательный аппарат, Максим применил штатное стрелковое оружие. Смелые и решительные действия ефрейтора Ерохина позволили сохранить жизни российских военных.

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