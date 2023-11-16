Ясненское ракетное соединение переходит на ракетный комплекс "Авангард"

На месте подготовлена инфраструктура

Министерство обороны опубликовало кадры из Оренбургской области, где в Ясненском ракетном соединении проводят работы по перевооружению на новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард".

Межконтинентальную баллистическую ракету доставили к месту базирования и с помощью гидравлического спецпогрузчика загрузили в шахту. Операция продлилась несколько часов.

На месте также подготовлена инфраструктура, которая необходима для проведения занятий с бойцами, несения дежурства и отдыха личного состава. Перевооружение РВСН на гиперзвуковые "Авангарды" значительно повысит возможности стратегических ядерных сил нашей страны.

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