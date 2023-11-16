Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после переговоров

В Пекине встречу лидеров назвали стратегической

Председателя КНР Си Цзиньпина можно назвать диктатором. С таким заявлением выступил президент США через три часа после переговоров с китайским лидером. Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам встречи на полях саммита АТЭС.

На вопрос журналиста, считает ли Байден все так же Си Цзиньпина диктатором, президент США ответил утвердительно. Он объяснил свою точку зрения тем, что "этот парень" руководит страной, форма правительства в которой полностью отличается от американской.

Байден и ранее выступал с подобными заявлениями. В частности, он назвал Си Цзиньпина диктатором 20 июня. Тогда в небе над Южной Каролиной сбили китайский аэростат. Несмотря на недипломатичные высказывания американского лидера, в МИД КНР прошедшие в Сан-Фанциско переговоры назвали "стратегическими", передает РИА Новости.

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