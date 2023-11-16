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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после переговоров

08:13
  • четверг
  • 16 ноября 2023

В Пекине встречу лидеров назвали стратегической

Председателя КНР Си Цзиньпина можно назвать диктатором. С таким заявлением выступил президент США через три часа после переговоров с китайским лидером. Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам встречи на полях саммита АТЭС.

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На вопрос журналиста, считает ли Байден все так же Си Цзиньпина диктатором, президент США ответил утвердительно. Он объяснил свою точку зрения тем, что "этот парень" руководит страной, форма правительства в которой полностью отличается от американской.

Байден и ранее выступал с подобными заявлениями. В частности, он назвал Си Цзиньпина диктатором 20 июня. Тогда в небе над Южной Каролиной сбили китайский аэростат. Несмотря на недипломатичные высказывания американского лидера, в МИД КНР прошедшие в Сан-Фанциско переговоры назвали "стратегическими", передает РИА Новости.

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