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Свыше 100 россиян и их родных покинули сектор Газа 15 ноября

08:20
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Россия продолжает эвакуацию соотечественников

За среду, 15 ноября, границу с сектором Газа пересекли 107 россиян и членов их семей. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
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В Telegram-канале ведомства уточняется, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом продолжал работать сверх установленного срока.

Это позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. В настоящее время россиян везут в автобусах в Каир, откуда они вылетят в Москву.

В секторе Газа жертвами ударов ЦАХАЛ стали уже более 11 с половиной тысяч человек. Израиль вторгся на территорию одной из больниц, где, кроме врачей и пациентов, укрываются беженцы. Солдаты ищут членов ХАМАС, которые могут прятаться в подземных тоннелях под учреждением.

У президента России Владимира Путина 14 ноября состоялся телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения и указали на важность скорейшего прекращения кровопролития и  освобождения заложников.

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