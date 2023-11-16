Оверчук рассказал об отношении к делегации России на саммите АТЭС

Он проходит в Сан-Франциско

К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал возглавляющий делегацию заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Вице-премьер выразил надежду на то, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации.

При этом Оверчук подтвердил, что встречи и иные контакты с членами делегации Соединенных Штатов пока не планируется, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вашингтон посылает сигналы о готовности к "неформальному" диалогу с Москвой за кулисами мероприятий АТЭС. Она подтвердила, что власти США не сбавляли темп работы членов российской делегации.

При этом представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей подчеркивал, что у главы российской делегации на саммите Алексея Оверчука "будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"