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Российская ПВО сбила пять дронов над Брянском и Черным морем

08:33
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Три беспилотника перехвачены у берегов Крыма

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. В ночь на 16 ноября ПВО сбила пять украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Смоленской областью
ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Тамбовской областями

Как сообщили в военном ведомстве, два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбиты над территорией Брянской области. Еще три БПЛА самолетного типа перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область с использованием беспилотника 14 ноября. Дрон был сбит силами ПВО. 15 ноября украинский БПЛА был уничтожен над территорией Смоленской области.

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