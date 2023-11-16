Российская ПВО сбила пять дронов над Брянском и Черным морем

Три беспилотника перехвачены у берегов Крыма

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. В ночь на 16 ноября ПВО сбила пять украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, два беспилотных летательных аппарата ВСУ сбиты над территорией Брянской области. Еще три БПЛА самолетного типа перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область с использованием беспилотника 14 ноября. Дрон был сбит силами ПВО. 15 ноября украинский БПЛА был уничтожен над территорией Смоленской области.

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