Сенат США согласовал бюджет без выделения помощи Украине

Средства для Израиля там также не предусмотрены

Американский Сенат в среду, 15 ноября, принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине.

Данную законодательную инициативу поддержали 87 сенаторов, 11 высказались против, сообщает ТАСС.

Следующим этапом законотворческой процедуры является подписание законопроекта президентом США Джо Байденом, однако он может использовать право вето.

Непосредственно перед этим координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что главная причина снижения помощи Киеву – отказ конгрессменов согласовывать запросы президентской администрации. Чиновник предупредил, что "наша способность продолжать поддерживать Украину находится под растущей угрозой".

При этом американские СМИ писали, что для победы Украины в конфликте с Россией США должны многократно увеличить объем своей помощи — до невиданных со времен холодной войны масштабов.

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