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Минцифры предложило регионам сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

09:26
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Их можно закрыть или сдать в аренду

Минцифры разослало властям российских регионов письмо с просьбой оценить возможность закрыть и сдать в аренду некоторые отделения "Почты России" в городах с населением более 10 тысяч человек.

Как пишет "Коммерсантъ", речь идет об отделениях в городах с "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков".

Средства от сдачи помещений в аренду предлагается направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений "Почты России" в селах.

При этом, подчеркнули в Минцифры, в каждом городе должно работать как минимум одно отделение "Почты России".

Ранее президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским обсудил развитие цифровой инфраструктуры. Осеевский доложил президенту о ходе реализации проекта "Устранение цифрового неравенства". Он предполагает цифровизацию небольших населенных пунктов.

Владимир Путин отмечал, что Россия лидирует в мире по цифровизации государственных услуг. Глава государства дал поручение федеральному правительству обеспечить переход органов государственной власти на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

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