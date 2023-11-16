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Си Цзиньпин назвал условие для дружбы с США

09:06
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Она должна быть взаимовыгодной

Китай готов поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном. Но при одном условии - стороны должны уважать интересы друг друга, заявил председатель КНР на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин в китайско-американских отношениях руководствуется принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай не стремится к гегемонии и не собирается вести ни холодную, ни горячую войну, отметил китайский лидер.

В МИД КНР тем временем раскрыли детали состоявшихся переговоров Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Сообщается, что лидеры сформировали "Видение Сан-Франциско", в котором намечен план реализации устойчивого развития китайско-американских отношений. В то же время, председатель КНР заявил Байдену, что сдерживание и подавление Соединенными Штатами Китая в области экономики, торговли, науки и техники не снижает, а создает риски, передает "Интерфакс".

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