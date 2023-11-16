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Собянин: Из столиц мира Москва лидирует по разнообразию музейных экспозиций

09:00
  • четверг
  • 16 ноября 2023

В Москве более 440 музеев и выставочных залов

Москва - лидер среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В столице более 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит свыше 15 тысяч мероприятий и выставок. Согласно ежегодному рейтингу городов мира по уровню глобализации, который публикует Международная консалтинговая компания, в категории "Культурная жизнь" среди 156 мегаполисов Москва занимает седьмое место. А в общем зачёте - 21.

Города сравнивают по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт. Всего оценивают около 30 показателей.

Ранее Собянин сообщил, что собранные в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" архивные материалы помогут горожанам ознакомиться с важнейшими событиями Великой Отечественной войны.

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