В Приморье непогода привела к массовым ДТП

Дороги сковало ледяной коркой

Авария со школьным автобусом произошла около семи утра, на трассе рядом с поселком Тавричанка. Ночью здесь прошел дождь, и из-за минусовых температур дорогу сковало ледяным панцирем.

Водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Его снесло с трассы. Машина съехала с обочины и перевернулась. На учебу ехали 14 детей. С ними был сопровождающий. За рулем 66-летний водитель. 8 школьников пострадали. Их доставили в больницу во Владивостоке.

Все пассажиры, по словам сотрудников полиции, на момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП. Возбужденно уголовное дело.

"Транспортное средство имеет исправное состояние, колеса зимние, техосмотр пройден, страховка имеется", - сообщил Вячеслав Перепелицын, врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.

Через некоторое время на участке обледенелой дороги ушел в кювет и рейсовый автобус. Правда, в салоне никого не было. Обошлось без пострадавших. Коммунальные службы приехали посыпать песком обледеневшую трассу. Но КамАЗ, потеряв управление из-за гололеда, едва не сбил людей.

Ледяной коркой сковало дороги и на других участках. Водители теряли управление, машины одна за другой съезжали в овраги. Массовые аварии и на трассе в сторону Находки. Водители не успевали, да и не могли из-за льда затормозить.

Сейчас лед на дорогах растаял, установилась плюсовая температура. Но в крае действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается дождь со снегом и метель.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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