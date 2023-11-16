Жесткий разговор: Что обсудили Байден и Си Цзиньпин

Лидеры общались около четырех часов

Жесткий разговор пошел не по американскому сценарию. В Сан-Франциско завершилась встреча лидеров Китая и США. Си Цзиньпин и Джо Байден общались около четырех часов.

Поместье Филоли к 40 километрах к югу от Сан-Франциско - одна из достопримечательностей Калифорнии. Принадлежит Национальному фонду сохранения исторических памятников США и открыто для посещения. А еще здесь снимали несколько голливудских комедий. Однако накануне это место стало одним из самых закрытых и защищенных на планете. Джо Байден принял здесь председателя КНР Си Цзиньпина.

За дежурными приветствиями - серьезные разногласия двух лидеров и жесточайшее противостояние США и Китая, которое лишь усугублялось в последние полтора года. Байден и Си Цзиньпин уже вошли в здание, а в зале для переговоров еще продолжались последние приготовления. Напряжение буквально витало в воздухе. Ведь это их первая встреча за последний год.

"Я всегда находил наши дискуссии прямыми и откровенными, и я всегда это ценил. Мы не всегда находили согласие. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами ясно понимали друг друга без каких-либо заблуждений или недопонимания", - заявил Байден.

Самым внимательным слушателем Байдена в этот момент был госсекретарь Блинкен. Он явно был крайне напряжен и буквально сверлил шефа глазами. Видимо, очень переживал, чтобы тот произнес все, что положено и не сказал чего-нибудь лишнего. Зато Си Цзиньпин, как всегда, был спокоен и дружелюбен.

"Отношения между КНР и США никогда не были гладкими на протяжении последних 50 или более лет. Но одной стороне переделать другую нереально. Для таких крупных стран, как Китай и Соединенные Штаты, повернуться спиной друг к другу не является вариантом", - сказал председатель КНР.

После протокольных речей пришло время откровенного разговора, и он получился довольно отрытым и острым. Джо Байден предостерег Пекин от вмешательства в президентские выборы в США и на Тайване, а также поднял вопрос о правах человека в Синьцзяне и Тибете.

В свою очередь, Си Цзиньпин потребовал отменить односторонние санкции и обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Кроме того, Вашингтон должен перестать вооружать Тайвань и поддержать воссоединение острова с КНР.

Требования жесткие с обеих сторон, но по крайней мере они были высказаны в личной беседе, тогда как все последние месяцы стороны общались лишь заочно и постоянно обвиняли друг друга как в политической, так и в экономической сферах.

А поводов было предостаточно. И визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, и приезд президента Тайваня Цай Инвэнь в США, и пролет китайского метеозонда над территорией США - во время этого инцидента американские военные не смогли дозвониться по специальному каналу связи до китайских коллег, потому что работа этого канала была прервана из-за напряженности в отношениях двух стран.

Теперь же, как заявил Байден, он снова начнет функционировать. Также США и КНР возобновят сотрудничество по борьбе с наркотрафиком и ряде других сфер. Обо всем этом глава Белого дома рассказал на брифинге, как о едва ли не о личном достижении. А точку неожиданно поставил настолько жирную, что многие тут же задались вопросом - а были ли вообще переговоры?

- Господин президент, после сегодняшнего дня вы по-прежнему будете называть президента Си диктатором, этот термин вы использовали ранее в этом году?

- Послушайте, он ведь и есть диктатор. Диктатор в том смысле, что он - тот самый парень, который управляет коммунистической страной и правительство которой полностью отличается от нашего.

Перед отъездом Си Цзиньпина лидеры прогулялись по дорожкам поместья, а расставаясь, широко улыбались и долго жали руки. Но для всех очевидно, что между странами еще масса противоречий, разрешить которые будет очень сложно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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