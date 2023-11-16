Небензя: Гуманитарные паузы не заменят режим прекращения огня в Газе

Конфликт не утихает

Совбез ООН должен призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке. Гуманитарные паузы не могут заменить перемирие. Об этом заявил постпред нашей страны при организации Василий Небензя. Армия Израиля сегодня нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС. Военные нашли экипировку и оружие палестинских бойцов в больнице, которую ранее захватили. Но ХАМАС называет видеодоказательства постановкой.

Врачи спешат - на руках у них дети, которые появились на свет раньше времени. Всех нужно обследовать, накормить, согреть. Многие нуждаются в медицинской помощи. В этой больнице её ещё могут оказывать. В большинстве других медучреждений Газы нет лекарств, нет электричества, нет ничего. Но главное, в последние дни рядом с госпиталями анклава шли ожесточённые бои между членами ХАМАС и ЦАХАЛ. Десятки мирных жителей погибли или пострадали. Израильская армия зачистила территорию вокруг больницы Аль Шифа и показала, что военные нашли внутри.

Военные обнаружили много оружия и экипировку: автоматы, гранаты, бронежилеты. Пакеты с медикаментами, которые можно быстро схватить и забрать с собой. Бойцы ХАМАС, судя по всему, не только складируют в больницах Газы свои запасы, но и проходят там лечение. ЦАХАЛ, демонстрируя эти кадры, объясняет, почему его подразделения действуют так жёстко. Накануне ракета упала рядом с лагерем беженцев Бурейдж. Сколько людей оказалось под завалами, никто не знает.

Погибших за 40 дней военного противостояния в Газе - 11 с половиной тысяч. Это только те, чьи тела удалось найти. Но Израилю так и не отдают заложников. Больше 200 израильтян - в списке пленников. Некоторые из них, если верить сообщениям ХАМАС, уже погибли во время бомбёжек. В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к введению "срочных и продолжительных гуманитарных пауз". Текст составила делегация Мальты.

За документ выступили 12 стран. Среди проголосовавших против - Соединённые Штаты. Оправдание постпреда страны при ООН звучит довольно формально. "США не могут сказать документу "да", который не осуждает ХАМАС. Мы выступаем против любых актов террора. Эта атака была недопустимой", - отметила Линда Томас-Гринфилд.

Поправку российской делегации с призывом к немедленному перемирию в проект не включили. Но голосовать против Россия не стала, воздержалась. "Мы не могли не отреагировать на призывы, в том числе, от стран региона, Совета безопасности ООН принять хоть какой-то гуманитарный продукт. Это единственная причина, по которой мы закрыли глаза на все многочисленные недостатки текста, главный из которых - отсутствие призыва к немедленному прекращению огня", - заявил Небензя.

Гилад Эрдан, представляющий в ООН Израиль, принятый документ назвал "оторванным от реальности": "Цель нашей миссии - исключить возможность побега для членов ХАМАС. Это не акт мести, это использование права на самозащиту. И обеспечение уверенности в том, что это больше не повторится".

Но люди постоянно видят кадры, на которых жители Газы - в слезах, раненые, с погибшими родственниками на руках. Не испытывать при этом сочувствие сложно. Продолжаются пропалестинские митинги. Перед штаб-квартирой Нацкомитета Демократической партии накануне полиция с большими усилиями смогла совладать с толпой протестующих. А Джастину Трюдо самостоятельно пришлось спасаться бегством от разъярённых избирателей. Премьер-министр Канады, по их мнению, недостаточно твёрдо выступает за прекращение огня в Газе. Перед парламентом Ирландии сотни человек долго скандировали этой ночью лозунги в защиту жителей Газы. Теперь важно, чтобы стороны конфликта приняли во внимание согласованный в ООН документ.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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