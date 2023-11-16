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Чехия заморозила российскую госсобственность

11:46
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Эта мера не коснулась дипмиссии

Чехия заморозила российскую государственную недвижимость. Запрещено использовать банковские счета, на которые поступает арендная плата, а также продавать или передавать имущество третьим лицам.

Дипмиссии эта мера не коснётся, сообщили местные СМИ со ссылкой на главу МИДа. Также пока не тронули частную собственность и сбережения физических лиц с российским гражданством.

По действующему законодательству ограничения могут коснуться только тех, кого внесут в санкционные списки. Но в Евросоюзе рассматривают возможность полной конфискации государственных и частных активов.

После начала спецоперации Брюссель и страны "Большой семёрки" заморозили почти половину наших валютных резервов на 300 миллиардов евро. На Западе давно идут разговоры о передаче этих средств Украине.

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