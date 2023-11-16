В Москве наградили победителей проекта "ТопБЛОГ"

Завершен уже третий сезон проекта

В Москве наградили победителей третьего сезона проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

На участие в конкурсе поступило более 50 тысяч заявок со всей России и стран Азии. Соревнования проводились в основных социальных сетях.

В финал были отобраны около 50 блогеров и SMM-специалистов, из которых жюри определило 15 победителей. Их наградили специальными призами от компаний-партнёров проекта.

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