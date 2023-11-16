ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили победителей проекта "ТопБЛОГ"

11:52
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Завершен уже третий сезон проекта

В Москве наградили победителей третьего сезона проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

На участие в конкурсе поступило более 50 тысяч заявок со всей России и стран Азии. Соревнования проводились в основных социальных сетях.

В финал были отобраны около 50 блогеров и SMM-специалистов, из которых жюри определило 15 победителей. Их наградили специальными призами от компаний-партнёров проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Победители проекта "ТопБЛОГ"
Победители проекта "ТопБЛОГ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.