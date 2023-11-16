Калининградские врачи спасли спортсменку из Москвы

Помогло современное оборудование, закупленное во время борьбы с ковидом

Сюжет о профессиональном подвиге врачей из Калининграда. Благодаря слаженной работе медикам удалось буквально вернуть с того света спортсменку из Москвы. У молодой женщины без видимых причин один за другим стали отказывать жизненно важные органы. Понять причину недомоганий пациентки помогло в том числе современное оборудование, которое закупалось для всех клиник страны во время борьбы с ковидом.

Москвичке Юлии Антоновой сейчас приходится контролировать каждое движение и постоянно проверять пульс. Допускать перегрузок категорически нельзя. Ведь буквально несколько месяцев назад после тяжелой болезни спортсменке пришлось буквально заново учиться жить.

"Миокардит - это такая болезнь, при которой нельзя даже садиться. Месяц я просто лежала в кровати. У меня наступила атрофия всех мышц. Меня поднимали, я ходить не могла. Не могла даже ложкой есть. Все училась делать заново", - рассказала Юлия.

Юлия готовилась к марафонскому заплыву на открытой воде "13 мостов" в Санкт-Петербурге. Дистанция - 27 километров по Неве. Финальные перед самим состязанием сборы у спортсменки были запланированы в Калининграде. Еще до вылета почувствовала недомогание: слабость, одышка. Но решила не подводить команду и не отказываться от своей мечты. Сразу после приезда в самый западный регион Юлия уже не могла не то что тренироваться - подняться по лестнице. В калининградскую областную больницу она поступила в крайне тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.

"Она была почти двое суток на искусственной вентиляции легких, сердце у нее работало за счет временного кардиостимулятора. То есть, по большому счету, оно останавливалось, не сокращалось. Ну и на третьи-четвертые сутки - проявление острой почечной недостаточности", - пояснил Денис Язиков, заведующий кардиологическим отделением Калининградской областной клинической больницы.

То есть у молодой женщины, спортсменки, один за другим отказывали жизненно важные органы: сердце, легкие, почки. Бесконечные анализы и обследования не выявляли никаких вирусов или инфекций. Родственникам не давали никаких обнадеживающих прогнозов. Надежда появилась только на 10-й день борьбы за жизнь. Как ни странно, сами медики отчасти благодарят ковидные времена - когда в регионы поставили самое современное оборудование и там в совершенстве его освоили.

"Мы ее сделали транспортабельной. Теоретически ей могла потребоваться трансплантация сердца. Поэтому переводили ее в федеральный центр для биопсии миокарда и определения дальнейшей правильной тактики лечения", - сообщил Константин Локтионов, главный врач калининградской областной клинической больницы.

Уже в санкт-петербургском кардиоцентре Юлии провели дополнительные обследования и выявили аутоимунное заболевание. Но именно слаженная работа калининградских врачей помогла ей вернуться буквально с того света и продержаться до отправки в федеральный НИИ.

Из Москвы в Калининград полетели письма благодарности от Юлии и от родителей, с чьими детьми она занимается. Правительство Калининградской области наградило бригаду скорой помощи и всех медиков, которые принимали участие в спасении пациентки из Москвы.

"Все мы привыкли к тому, что скорая помощь и вообще медицинская помощь - это нечто само собой разумеющееся. Вы всегда с достоинством выполняете свою работу", - сказал Илья Баринов, заместитель председателя правительства Калининградской области.

А Юлия Антонова готовится к своему очередному марафону и верит, что на этот раз ничего не заставит ее сойти с дистанции.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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