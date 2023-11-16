Взрывы прогремели на военном аэродроме в Хмельницкой области

Сообщается об ударах по Винницкой, Черновицкой и Харьковской областям
В районе военного аэропорта в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины гремят взрывы. Как сообщило украинское издание "Страна.ua", ранее появилась информация о пролете в этом направлении группы беспилотников.
Факт удара по военному аэродрому в Староконстантинове подтвердили местные власти. В ВСУ также признали, что объект подвергся ударам беспилотников.
По данным издания, воздушная тревога объявлена также в Киеве и области. Появилось предупреждение об угрозе удара баллистическими ракетами по украинской столице и по северным регионам. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черновицкой и Харьковской областях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"