Взрывы прогремели на военном аэродроме в Хмельницкой области

Сообщается об ударах по Винницкой, Черновицкой и Харьковской областям

В районе военного аэропорта в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины гремят взрывы. Как сообщило украинское издание "Страна.ua", ранее появилась информация о пролете в этом направлении группы беспилотников.

Факт удара по военному аэродрому в Староконстантинове подтвердили местные власти. В ВСУ также признали, что объект подвергся ударам беспилотников.

По данным издания, воздушная тревога объявлена также в Киеве и области. Появилось предупреждение об угрозе удара баллистическими ракетами по украинской столице и по северным регионам. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черновицкой и Харьковской областях.

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