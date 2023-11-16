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МИД России: Молдавия не выполнила ни одной договоренности по газу с 2021 года

09:52
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Кишинев отказывается гасить свои долги

Кишинев не выполнил ни одну достигнутую с "Газпромом" в 2021 году договоренность. Такое заявление сделал в четверг, 16 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.
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Дипломат напомнил, напомнил, что в октябре 2021 года состоялись переговоры между "Газпромом" и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну, был подписан соответствующий протокол. Однако Кишинев не соблюдает принятые на себя обязательства.

Аудит исторической задолженности, на основе которого Кишинев утверждает о "фактическом отсутствии долга", не соответствует международным стандартам и требованиям независимости, цитирует Галузина РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев продолжит закупать природный газ у Москвы лишь по "хорошей цене", которая "не будет связана с какими-то политическими условиями". При этом министр подчеркнул, что Молдавия не планирует отказываться от предложений альтернативных поставщиков.

Однако молдавский президент Майя Санду заявляла, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. По мнению политика, "недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми".

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