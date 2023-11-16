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МИД Китая объяснил уникальность встречи Байдена и Си Цзиньпина

10:02
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Она состоялась на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Байденом имеет большое значение для двухсторонних отношений и ситуации в мире. Такое заявление сделал в четверг, 16 ноября, китайский министр иностранных дел Ван И.
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Как пояснил дипломат, главы государств на этой встрече обменялись мнениями по наиболее важным вопросам, включая надлежащий контроль над разногласиями и содействие диалогу и сотрудничеству, сообщает "Интерфакс".

Можно сказать, что независимо от уникальности организации встречи, внимания, которое ему уделяли Китай, Соединенные Штаты и международное сообщество, от важности самой встречи, этот саммит глав государств имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать дружеские и партнерские отношения с Вашингтоном. Но при одном условии — стороны должны уважать интересы друг друга, исходить из взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Однако американский лидер уже успел вновь отличиться. Всего через три часа после переговоров с китайским лидером Джо Байден заявил, что Си Цзиньпина можно назвать диктатором, поскольку "этот парень" руководит страной, форма правительства в которой полностью отличается от американской.

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