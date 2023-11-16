Москвичам пообещали морозные выходные

А в ближайшие два дня будет идти снег

Московский регион в конце недели подморозит. В выходные столбики термометров не поднимутся выше минус двух градусов. Ночью ожидается от 9 до 4 градусов мороза, днем — около 6 ниже нуля, сообщили в Гидрометцентре.

16 ноября в столице пойдет снег, возможно мокрый. Синоптики предупреждают о гололедице. Температура воздуха днем в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, а в области — от минус двух до плюс трех градусов.

В пятницу, 17 ноября, продолжит идти снег, на дорогах гололедица. Ночью в Москве от 5 до 3 градусов мороза. Днем в столице минус четыре – минус два, а в Подмосковье — от шести до одного градуса ниже нуля.

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