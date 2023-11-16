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Собянин: Около 18 тыс. старшеклассников и родителей посетили фестиваль колледжей

10:05
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Учащиеся могли посетить свыше 160 мероприятий

Около 18 тысяч московских старшеклассников и их родителей посетили фестиваль колледжей, сообщил Сергей Собянин. Фестиваль организовали для того, чтобы помочь школьникам познакомиться с миром востребованных профессий будущего. Учащиеся могли посетить свыше 160 мероприятий на площадках 46 колледжей.

Мэр отметил, в ближайшие годы в столице планируется модернизировать систему подготовки профессиональных кадров, в том числе радикально обновить материально-техническую базу колледжей.

Более подробная информация — на сайте мэра.

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