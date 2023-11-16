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Армения рассказала о переговорах с ЕС по поставкам оружия

10:26
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Ереван высоко оценил развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС

Армения обсуждает с Европейским союзом вопросы поставок ей нелетального оружия через Европейский фонд мира, говорится в совместном заявлении Еревана и Брюсселя.
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Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном, а также поддержку миссии со стороны стран-членов Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Накануне глава армянского кабмина Никол Пашинян подтвердил, что Ереван ищет новых партнеров для поставок вооружений и военной техники. Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о стремлении диверсифицировать отношения в области безопасности для беспрепятственного приобретения вооружений и боеприпасов свидетельствуют о попытках Еревана усидеть на двух стульях.

Кроме того, заместитель главы МИД республики Паруйр Ованнисян заявлял, что увеличение числа наблюдателей гражданской миссии Евросоюза усилит стабильность на армянских границах — соответствующее решение уже принято, исходя из интересов Армении.

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