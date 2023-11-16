Такие риски создал Вашингтон

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент, это не выбор Москвы. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

По случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений России и США ведомство оценило их текущее состояние "на фоне тектонических геополитических сдвигов, меняющих расстановку сил на мировой арене".

В Вашингтоне одержимо делают ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете — всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком, основанным на правилах. В этом первопричина глубочайшего кризиса, который переживают сейчас российско-американские отношения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что стабилизация российско-американских отношений не произойдет, пока Соединенные Штаты пытаются говорить с Россией с позиции силы. Он указал Вашингтону на заведомую провальность попыток вести диалог с нашей страной с позиции силы.

Однако США не собираются отказываться от своей ключевой внешнеполитической цели — нанесения стратегического поражения России. По этой причине Вашингтон продолжает накачивать оружием киевский режим, поддерживая его в конфликте с Москвой.

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