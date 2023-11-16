Житель Хакасии 7 лет держал рабов на своей ферме

Подневольные работали по 16 часов в сутки без оплаты

В Хакасии по подозрению в использовании рабского труда задержали 47-летнего местного фермера.

Инцидент произошел в Усть-Абаканском районе. Как стало известно следствию, в 2016 году фигурант дела, будучи директором фермерского хозяйства, привлек к работам двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он обещал им выплачивать зарплату, но по факту отобрал у них документы и заставлял работать по 16 часов в день. За непослушание он избивал потерпевших и запирал их в погребе. Все это продолжалось на протяжении семи лет.

Работники неоднократно пытались сбежать, но из-за отдаленности фермы от населенных пунктов, фермер возвращал их обратно. Ферма находится от в 20 километрах от небольшого сельского поселения Чарков, до Абакана – 80 километров, уточняет "Комсомольская правда",

Как о рабовладельце стало известно в правоохранительных органах, не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье "Использование рабского труда". В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Жертвы фермера освобождены.

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