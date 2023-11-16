Андрей Бочкарёв: Семь автомобильных мостов откроют в Москве к 2026 году

Их открытие улучшит транспортную доступность разных районов

Строительство семи автомобильных мостов через реки завершится в Москве в ближайшие два года, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Их открытие улучшит транспортную доступность десятков районов и обеспечит прямую связь между городскими магистралями.

"На протяжении многих лет реки разрезали городскую ткань, вынуждая пешеходов и автомобилистов совершать перепробеги в поисках переправы. Мы системно решаем этот вопрос – с 2011 до 2023 года было открыто несколько десятков мостов через разные реки, а с начала этого года завершили строительство еще трех таких сооружений", - сказал Бочкарёв.

В свою очередь руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время разрабатываются проекты мостов через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы, а также через Москву-реку вблизи Новозаводской улицы. Параллельно идет строительство мостов через реку Битца, через Москву-реку в створе Берегового проезда и в районе Мневниковской поймы в створе улицы Мясищева. Еще два моста появится в Новой Москве - через реки Сетунь и Сосенки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по развязке на пересечении дублера улицы Люблинская и южного направления Московского скоростного диаметра. Ее открыли на месяц раньше срока. Строительство было начато в декабре 2020 года. В результате значительно улучшена транспортная доступность районов Печатники, Люблино, Кузьминки, Текстильщики и Марьино, в которых проживают свыше 780 тыс. человек.

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