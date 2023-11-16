В США рассказали о предварительном согласии ХАМАС на сделку по заложникам

Движение не подтверждало эту информацию

В палестинском движении ХАМАС дали предварительное принципиальное согласие на сделку с Израилем, по которой будут освобождены не менее 50 женщин и детей, взятых в заложники 7 октября. Об этом в среду, 15 ноября, рассказали информированные источники.

Как пишет The Washington Post, взамен от Тель-Авива требуется трех- или пятидневная пауза в боевых действиях в секторе Газа, расширение доступа гуманитарной помощи в Газу и освобождение палестинских женщин и детей из числа пленных, взятых Армией обороны Израиля.

У президента России Владимира Путина 14 ноября состоялся телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения и указали на важность скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников.

Источники не исключали, что официальное объявление о соглашении между Тель-Авивом и ХАМАС по заложникам может быть сделано в кратчайшие сроки — буквально в ближайшие пару дней.

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