ФСБ пресекла работу управляемых из Киева нарколабораторий в Волгограде

Изъято около 50 килограммов наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность трех нарколабораторий в Волгоградской области. При обысках изъято около 50 килограммов наркотиков.

Как сообщили в УФСБ России по региону, работу лабораторий по синтезу наркотических средств организовали семь граждан Российской Федерации. Установлено, что они действовали под контролем и при координации кураторов с Украины. Для сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки злоумышленники использовали интернет-приложения.

Силовики во время обыска изъяли, кроме полусотни килограммов готовы наркотиков, более 12 килограммов прекурсоров. Обнаружено около 3 тысяч литров кислот и химреактивов, специальное оборудование. Также изъято около 2,5 миллиона рублей, полученных от украинских кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории России, передает РИА Новости.

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