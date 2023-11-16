ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ пресекла работу управляемых из Киева нарколабораторий в Волгограде

11:01
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Изъято около 50 килограммов наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность трех нарколабораторий в Волгоградской области. При обысках изъято около 50 килограммов наркотиков.

ФСБ задержала записавшегося на службу в ВСУ россиянина
ФСБ предотвратила теракт на административном объекте в Челябинске

Как сообщили в УФСБ России по региону, работу лабораторий по синтезу наркотических средств организовали семь граждан Российской Федерации. Установлено, что они действовали под контролем и при координации кураторов с Украины. Для сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки злоумышленники использовали интернет-приложения.

Силовики во время обыска изъяли, кроме полусотни килограммов готовы наркотиков, более 12 килограммов прекурсоров. Обнаружено около 3 тысяч литров кислот и химреактивов, специальное оборудование. Также изъято около 2,5 миллиона рублей, полученных от украинских кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.