Это подрывает систему безопасности в регионе

Попытки ряда стран сформировать в Азиатско-Тихоокеанском региона (АТР) военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе. Такое заявление сделал в четверг, 16 ноября, заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Представитель российского Минобороны отметил резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, назвав его причиной линию западных государств на раскачивание региональной стабильности, сообщает РИА Новости.

Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО разрушают эту систему. Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает ее возможности по обеспечению мира и стабильности.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Россия открыта к сотрудничеству с заинтересованными государствами АТР. При этом с Западом без пересмотра им деструктивной линии, которая направлена на нанесение стратегического поражения России, плодотворные переговоры вряд ли возможны.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что НАТО не скрывает планов внедриться в АТР и "устанавливать здесь свои порядки", хотя все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры.

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