Треть россиян не могут начать работать без кофе

Самый популярный напиток - капучино

Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром.

К таким выводам пришли аналитики сервисов "Авито Работа" и "Бургер Кинг", передает "Лента.ру". Треть опрошенных способны обходиться одной чашкой кофе в день, еще треть пьют больше трех чашек в день.

61% россиян готовят и пьют кофе дома, более 25% покупают его в кофейнях. 21% опрошенных берут кофе в сетях быстрого питания.

Всего за год россияне выпили более 23 миллионов порций кофе. Самым популярным напитком оказался капучино, следом идет латте, замыкает тройку американо.

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