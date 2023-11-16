ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Треть россиян не могут начать работать без кофе

11:14
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Самый популярный напиток - капучино

Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром.
Россиян попросили научиться просыпаться без кофе

К таким выводам пришли аналитики сервисов "Авито Работа" и "Бургер Кинг", передает "Лента.ру". Треть опрошенных способны обходиться одной чашкой кофе в день, еще треть пьют больше трех чашек в день.

61% россиян готовят и пьют кофе дома, более 25% покупают его в кофейнях. 21% опрошенных берут кофе в сетях быстрого питания.

Всего за год россияне выпили более 23 миллионов порций кофе. Самым популярным напитком оказался капучино, следом идет латте, замыкает тройку американо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посетитель кофейни
Посетитель кофейни
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.