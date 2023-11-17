"Ерема – сиди дома": почему 17 ноября запрещают выходить на улицу

Сегодня не стоит планировать никаких важных дел

Почему 17 ноября лучше остаться дома и испечь пирог с капустой, не стоит заключать брак и от чего защищает рябина, разбирался ТВЦ.RU.

17 ноября по народно-христианскому обычаю чтится память двух священномучеников — Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. Они были учениками Тита – последователя апостола Павла. Никандр и Ермей жили в первом веке нашей эры, много странствовали и проповедовали христианство. Они умерли мученической смертью за свою веру.

В народе 17 ноября называется Еремин день. Испокон веков этот день называли неудачным и несчастливым. Считалось, что нечистая сила непременно попытается пробраться в жилище, чтобы украсть огонь, мир и счастье.

Ни под каким предлогом сегодня не стоит выходить из дома, так как можно столкнуться с нечистью и навлечь на себя беду. Оставаться дома подталкивала в этот день и погода, так как на дворе середина ноября, грязная, серая и промозглая осень. Наши предки говорили:

"Пришел Ерема – сиди дома".

На Ерему принято заниматься домашними делами, собираться всей семьей за ужином. Главное блюдо – пироги с мясом, капустой и грибами, особенно если день выпадал на среду или пятницу, когда принято было поститься. Также принято ставить на стол блюда с рябиной – это могут быть пирожки, морсы или другие напитки. Рябина на Еремин день считается главным оберегом от нечисти.

В этот день запрещено лениться, следует занять себя домашними делами – готовкой, ремонтом, рукоделием, уборкой. Нельзя выносить мусор, кому-то что-то отдавать и самим что-то просить. Не стоит играть свадьбы, совершать сделки, заводить новые знакомства – Ерема приведет к неудаче. Не стоит принимать гостей, чтобы дома не было раздоров.

17 ноября существует множество погодных примет. Так, если в этот день пойдет снег, то зима будет снежная и морозная. Проснулся комар – зима будет теплой. Если с утра стелется туман, наступит оттепель. Северный ветер предвещает дожди, а южный – холода.

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