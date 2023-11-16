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Пекин счел безответственными слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

11:42
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Это политические манипуляции

МИД Китая прокомментировал слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине.
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через три часа после переговоров

"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", - сказала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

В МИД отметили, что всегда найдутся люди "со скрытыми мотивами", которые пытаются подорвать американо-китайские отношения, передает РИА Новости.

Ранее в поместье Филоли (штат Калифорния) прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина. После беседы американский президент назвал китайского лидера "диктатором". Тем не менее, обе стороны охарактеризовали прошедшую встречу как конструктивную и продуктивную.

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