Пекин счел безответственными слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

Это политические манипуляции

МИД Китая прокомментировал слова президента США Джо Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине.

"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", - сказала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

В МИД отметили, что всегда найдутся люди "со скрытыми мотивами", которые пытаются подорвать американо-китайские отношения, передает РИА Новости.

Ранее в поместье Филоли (штат Калифорния) прошла встреча Байдена и Си Цзиньпина. После беседы американский президент назвал китайского лидера "диктатором". Тем не менее, обе стороны охарактеризовали прошедшую встречу как конструктивную и продуктивную.

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