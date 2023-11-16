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Собянин рассказал о производстве банкоматов в индустриальном парке "Руднево"

11:44
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Первые устройства уже получили три банка-партнера

Москва помогает импортозамещению в банковской сфере. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, серийный выпуск российских банкоматов начался в индустриальном парке "Руднево" в мае. Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Первые устройства уже получили три банка-партнера, еще несколько организаций проводят тестирование.

Аппараты на 80% состоят из отечественных компонентов, оснащены собственным программным обеспечением. В 2026 году компания планирует полностью перейти на российские комплектующие. Устройства оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов. Биометрическая камера позволяет проводить ряд операций без карт.

В настоящее время мощность завода составляет до 15 тысяч банкоматов в год, а в перспективе показатель может вырасти вдвое, подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали специальный разъем с изолятором, способным выдерживать радиационное воздействие. Он необходим для производства атомных реакторов и ледоколов. Раньше его закупали за рубежом, но теперь в этом нет необходимости.

Развивать импортозамещение и увеличивать объемы выпуска важной для страны продукции помогают инновационные разработки резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". В частности, одним из них создана уникальная керамическая пластина для обработки и резки твердых сплавов.

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