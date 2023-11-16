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В Госдуме опровергли стремление России заморозить конфликт на Украине

12:00
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Москва готова к мирным переговорам

Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях. Такое заявление сделал в четверг, 16 ноября, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Парламентарий прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией и хотел бы добиться его завершения на собственных условиях.

По мнению Беликова, все здравомыслящие военачальники Украины понимают, что им не одержать победу, несмотря на помощь Запада, причем заморозить конфликт на своих условиях они тоже не смогут, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания активной фазы боевых действий – юридическое урегулирование конфликта, вероятно, затянется на долгие десятилетия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что тотальный провал контрнаступления ВСУ заставил президента Украины Владимира Зеленского повышать градус своего красноречия. Спикер Кремля усомнился в бравурных прогнозах украинского лидера относительно ситуации на ключевых направлениях фронта.

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