Кэмерон приехал к Зеленскому обсудить вооружение Украины

Это первый рабочий визит нового главы британского МИД

Новый глава МИД Великобритании прибыл в Киев. Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер в своем Telegram-канале подчеркнул, что это первый рабочий визит Дэвида Кэмерона на новой должности. По словам Зеленского, на встрече обсуждались проблемы вооружения Украины и усиление ее ПВО.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон занял должность главы МИД 13 ноября. Он сменил на посту Джеймса Клеверли, который возглавил МВД Великобритании. Перестановки в британском правительстве начались с увольнения министра внутренних дел Суэллы Браверман после скандала с лондонскими протестами в поддержку Палестины.

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