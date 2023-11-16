ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кэмерон приехал к Зеленскому обсудить вооружение Украины

11:40
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Это первый рабочий визит нового главы британского МИД

Новый глава МИД Великобритании прибыл в Киев. Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО
Зеленского предупредили о назревающей гражданской войне на Украине

Украинский лидер в своем Telegram-канале подчеркнул, что это первый рабочий визит Дэвида Кэмерона на новой должности. По словам Зеленского, на встрече обсуждались проблемы вооружения Украины и усиление ее ПВО.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон занял должность главы МИД 13 ноября. Он сменил на посту Джеймса Клеверли, который возглавил МВД Великобритании. Перестановки в британском правительстве начались с увольнения министра внутренних дел Суэллы Браверман после скандала с лондонскими протестами в поддержку Палестины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.