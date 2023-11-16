Основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" объявили в розыск

За причинение имущественного ущерба

МВД России объявило в розыск основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова.

Предпринимателя разыскивают по уголовной статье. По какой именно, в карточке базы министерства не указано. По данным Telegram-канала SHOT, Орлова ищут по статье "Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой".

Ранее газета "Ведомости" написала, что Орлов продал последние доли в размере 33,3% в трех фирмах – "Тануки", "Тануки-Краснодар" и "Тануки-Н.-Новгород". В настоящий момент Орлов находится за границей.

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