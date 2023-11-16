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ОДКБ: Армения не подавала документов о выходе из организации

12:37
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Ереван ранее отказался участвовать в саммите ОДКБ

Армения официально не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности по поводу выхода из этой организации. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
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Он подчеркнул, что никаких заявлений о том, что выходит Армения из Организации договора о коллективной безопасности не было и каких-либо документов из Еревана на этот счет не поступало, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил членов ОДКБ в бездействии во время эскалации конфликта между Ереваном и Баку и объявил о решении правительства страны диверсифицировать отношения в сфере безопасности – найти новых поставщиков вооружений и боеприпасов. 

Пашинян заявил, что не поедет в Минск для участия в заседании ОДКБ. Реагируя на это, спикер Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление и отметил, что "у каждого главы государства могут быть свои обстоятельства".

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