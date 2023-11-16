ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Киргизии отметил динамичность развития отношений с Россией

12:39
  • четверг
  • 16 ноября 2023

В Бишкек приехала спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Сотрудничество Киргизии и России динамично развивается во всех направлениях. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, глава киргизского государства Садыр Жапаров.

Жапаров принял в Бишкеке спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия заинтересована в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией, с которой ее связывает общая история и дружественные отношения между народами.

Жапаров напомнил про недавний официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызстан, который "был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений".

По словам президента Кыргызстана, отношения Москвы и Бишкека "испытаны на прочность временем, и ничто не может их поколебать", сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Бишкеке Николай Удовиченко заявлял, что Россия готова к продолжению всестороннего сотрудничества с Киргизией, в том числе в военной и военно-технической сферах. Дипломат подчеркнул, что Москва высоко ценит союзнические отношения с Кыргызстаном.

В торговле Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла уже 83%. При этом государства договорились добиться увеличения товарооборота до 5 млрд долларов в стоимостном выражении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.