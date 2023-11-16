Президент Киргизии отметил динамичность развития отношений с Россией

В Бишкек приехала спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Сотрудничество Киргизии и России динамично развивается во всех направлениях. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, глава киргизского государства Садыр Жапаров.

Жапаров принял в Бишкеке спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия заинтересована в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией, с которой ее связывает общая история и дружественные отношения между народами.

Жапаров напомнил про недавний официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызстан, который "был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений".

По словам президента Кыргызстана, отношения Москвы и Бишкека "испытаны на прочность временем, и ничто не может их поколебать", сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Бишкеке Николай Удовиченко заявлял, что Россия готова к продолжению всестороннего сотрудничества с Киргизией, в том числе в военной и военно-технической сферах. Дипломат подчеркнул, что Москва высоко ценит союзнические отношения с Кыргызстаном.

В торговле Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в них достигла уже 83%. При этом государства договорились добиться увеличения товарооборота до 5 млрд долларов в стоимостном выражении.

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