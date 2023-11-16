В Балашихе за спасение мальчика наградили двух сотрудников МВД

Они оперативно среагировали на пожар в доме

В четверг в подмосковной Балашихе наградили двух сотрудников МВД, которые, рискуя жизнью, спасли из горящего дома шестилетнего мальчика. Заметив ребёнка в окне, они, не дожидаясь пожарных, кинулись на помощь. Но на этаже выяснилось, что дверь заперта изнутри. Решение пришлось принимать незамедлительно.

Сотрудники Госавтоинспекции Павел Никитин и Александр Семёнов во время патрулирования улиц всегда на чеку. Смотрят не только на дорожную обстановку. Накануне такая ответственность лейтенантов полиции спасла жизнь ребенку. Проезжая по улице Советской в подмосковной Балашихе, они увидели дым. Горела стена двухэтажного нежилого здания. Сообщили в дежурную часть. И решили помочь с эвакуацией людей, не дожидаясь приезда пожарных.

"На втором этаже я увидел, как мальчик в окно стучится и плачет. Я побежал на второй этаж. Там было задымление. Попробовал открыть ручку двери в помещение, она была заперта. Я сказал мальчику отойти, выбил данную дверь, взял его на руки. Своей курткой накрыл. И вынес на улицу. Посадил в патрульный автомобиль его", - рассказал Павел Никитин.

В этот момент родители мальчика ушли ненадолго в магазин. И даже представить не могли, что за короткое отсутствие может произойти такое. Родители до сих пор с ужасом вспоминают эти страшные минуты, когда бежали к сыну. И не перестают благодарить отважных лейтенантов полиции.

Так же решили и в администрации Балашихи. Сегодня героям вручили награды. "Мы сталкиваемся с ситуациями, в которых нужно действовать неординарно, нелинейно. Принимать какие-то решения, которые принимаются за сотую долю секунды. Это отличает человека от героя. И обыденную жизнь от подвига", - сказал Сергей Юров, глава городского округа Балашиха.

Павлу Никитину и Александру Семёнову за их смелость и небезразличие присвоили звание лучших работников в сфере общественного порядка и пожарной безопасности. А также вручили сертификаты на покупку бытовой техники.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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