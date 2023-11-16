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На ВДНХ проходит экологическая неделя

15:04
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Акцию проводят в рамках выставки-форума "Россия"

На ВДНХ в самом разгаре экологическая неделя. Акцию проводят в рамках выставки-форума "Россия" на стенде Санкт-Петербурга.

Каждый день там проводят лекции, тематические интерактивные игры и мастер-классы. Например, сегодня, гостям рассказывают о раздельном сборе мусора и вторсырье. А заодно научат плести экосумки и авоськи.

Участникам также покажут, как делать сувениры из пластиковых крышек. И помогут экологично упаковать подарки. А во второй половине дня всех ждет встреча с экспертом по экологии.

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