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В Москве завершился сезон летней навигации

15:03
  • четверг
  • 16 ноября 2023

В этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал

В столице завершился сезон летней навигации. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году на круизном и прогулочном флоте было совершено свыше 2 миллионов поездок и эти показатели гораздо выше прошлого сезона. Помимо прочего, в этом году в Москве открылся Южный речной вокзал, а ещё запущен новый вид речного транспорта – круглогодичные электросуда.

Круизные и прогулочные теплоходы, катера и яхты завершают летний сезон. Он был весьма успешным. Просто рекордные результаты! Впервые за многие годы почти 320 тысяч пассажиров было отправлено в круизы - и это на 35 процентов больше, чем в 2022-м. Вообще во время летней навигации в московской акватории разными видами речного транспорта воспользовались два миллиона 200 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале отметил - подобных цифр еще не удавалось добиться:

"Таких беспрецедентных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта".

В этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал, который не работал порядка 20 лет. Там обустроили набережную. Очистили акваторию. Появились новые круизные и прогулочные маршруты. В этом сезоне в Москву вернулся и регулярный речной транспорт - электрические трамвайчики пользуются очень большой популярностью.

Пока они отправляются по двум маршрутам. Но это первые в мире круглогодичные речные трамвайчики - для них навигация не заканчивается, они будут работать и зимой.

"Все они ледового класса, мы подготовились к зимнему периоду. Подготовили и проверили сами суда. Подготовили на всякий случай и ледоколы, если толщина льда будет больше 20 сантиметров. Мы видим огромный спрос на перевозки по реке, мы видим огромный потенциал, который в этом есть", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

За безопасностью пассажиров на речном транспорте зимой также будет следить специальная техника. "В межсезонье будет участвовать в патрулировании современная аэролодка, которая будет позволять в любую погоду выходить на реку и реагировать на сообщения граждан, и бороться с преступлениями и нарушениями", - рассказал Олег Калинкин, начальник главного управления на транспорте МВД России.

Закрытие навигации в грандиозном столичном речном хозяйстве - это всегда начало подготовки к следующему сезону. Касается это и гидротехнических сооружений, и самих судов.

"Безусловно, все хозяева теплоходов готовят их в новую навигацию, они их подкрашивают, ремонтируют, заменяют агрегаты, это всё большой комплекс работ, который, безусловно, проверяется, профилактируется, профилактические мероприятия производятся", - отметил Сергей Рамазанов, начальник МТУ Ространснадзора по центральному федеральному округу.

А, кроме того, зимний период - это хорошее время для разработки и новых маршрутов, и дальнейших планов по развитию речной инфраструктуры.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Церемония закрытия речной навигации на Северном речном вокзале
Северный речной вокзал
Северный речной вокзал
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