В Москве завершился сезон летней навигации

В этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал

В столице завершился сезон летней навигации. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году на круизном и прогулочном флоте было совершено свыше 2 миллионов поездок и эти показатели гораздо выше прошлого сезона. Помимо прочего, в этом году в Москве открылся Южный речной вокзал, а ещё запущен новый вид речного транспорта – круглогодичные электросуда.

Круизные и прогулочные теплоходы, катера и яхты завершают летний сезон. Он был весьма успешным. Просто рекордные результаты! Впервые за многие годы почти 320 тысяч пассажиров было отправлено в круизы - и это на 35 процентов больше, чем в 2022-м. Вообще во время летней навигации в московской акватории разными видами речного транспорта воспользовались два миллиона 200 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале отметил - подобных цифр еще не удавалось добиться:

"Таких беспрецедентных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта".

В этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал, который не работал порядка 20 лет. Там обустроили набережную. Очистили акваторию. Появились новые круизные и прогулочные маршруты. В этом сезоне в Москву вернулся и регулярный речной транспорт - электрические трамвайчики пользуются очень большой популярностью.

Пока они отправляются по двум маршрутам. Но это первые в мире круглогодичные речные трамвайчики - для них навигация не заканчивается, они будут работать и зимой.

"Все они ледового класса, мы подготовились к зимнему периоду. Подготовили и проверили сами суда. Подготовили на всякий случай и ледоколы, если толщина льда будет больше 20 сантиметров. Мы видим огромный спрос на перевозки по реке, мы видим огромный потенциал, который в этом есть", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

За безопасностью пассажиров на речном транспорте зимой также будет следить специальная техника. "В межсезонье будет участвовать в патрулировании современная аэролодка, которая будет позволять в любую погоду выходить на реку и реагировать на сообщения граждан, и бороться с преступлениями и нарушениями", - рассказал Олег Калинкин, начальник главного управления на транспорте МВД России.

Закрытие навигации в грандиозном столичном речном хозяйстве - это всегда начало подготовки к следующему сезону. Касается это и гидротехнических сооружений, и самих судов.

"Безусловно, все хозяева теплоходов готовят их в новую навигацию, они их подкрашивают, ремонтируют, заменяют агрегаты, это всё большой комплекс работ, который, безусловно, проверяется, профилактируется, профилактические мероприятия производятся", - отметил Сергей Рамазанов, начальник МТУ Ространснадзора по центральному федеральному округу.

А, кроме того, зимний период - это хорошее время для разработки и новых маршрутов, и дальнейших планов по развитию речной инфраструктуры.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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