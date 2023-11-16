В московских домах начали повышать температуру в батареях

Впереди - холода

Мороз - снаружи, тепло - внутри! В Москву идут декабрьские холода. В домах горожан сегодня начали постепенно повышать температуру в батареях.

Утро в столице началось с небольшого снега. Он, правда, быстро таял, как и положено при плюс двух. А вот начиная с пятницы по ночам обещают заморозки - до минус 8, а то и 11 градусов. Как в декабре!

Самое время подкорректировать температуру в системе отопления. Впрочем, похолодание - это ненадолго. Уже в начале следующей недели тепло к нам вернётся. Причём, вместе со снегопадом.

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