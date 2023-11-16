ВС России вывели из строя более 200 боевиков ВСУ на донецком направлении

Сбито 11 беспилотников

Российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника на донецком направлении. Противник потерял убитыми и ранеными до 220 боевиков, сообщили в пресс-центре группировки "Юг"

По данным военных, средства ПВО в районах Василевки, Белогоровки, Кирилловки сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожено три реактивных снаряда "Хаймарс".

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица "Цезарь" французского производства и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства. Авиация и артиллерия ликвидировали три пункта управления ВСУ.

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