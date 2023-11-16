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На Ставрополье нашли мертвым экс-командующего армией ВВС и ПВО России

12:41
  • четверг
  • 16 ноября 2023

Рядом лежало тело его жены

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым.

Тело 68-летнего генерала обнаружили в его доме в Ставропольском крае. Рядом лежало тело женщины, ее личность устанавливается. По данным Telegram-канала Baza, это 72-летняя супруга Свиридова.

Причина смерти пока не установлена. Предварительно, супруги скончались около недели назад. Признаков насильственной смерти не обнаружено, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официальных комментариев по поводу смерти бывшего военного пока нет.

Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта.

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